x
08 ноября 2025
|
последняя новость: 06:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 ноября 2025
|
08 ноября 2025
|
последняя новость: 06:45
08 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Армия РФ атаковала Днепр, разрушен высотный жилой дом

Война в Украине
Потери Украины/России
время публикации: 08 ноября 2025 г., 06:36 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 06:44
Армия РФ атаковала Днепр, разрушен высотный жилой дом
Фото: ДСНС Украины

В результате атаки на Днепр, предпринятой армией РФ в ночь на 8 ноября, российский дрон попал в девятиэтажный дом, разрушив квартиры с четвертого по шестой этажи, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Один человек погиб. В ходе аварийных работ были спасены 28 человек, в том числе пятеро детей.

Шесть человек госпитализированы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 октября 2025

В Днепропетровской области погибли два человека, в Киеве поврежден детский сад
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 октября 2025

Армия РФ ночью нанесла удары по Киеву и Запорожью, есть жертвы