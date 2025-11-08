Армия РФ атаковала Днепр, разрушен высотный жилой дом
время публикации: 08 ноября 2025 г., 06:36 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 06:44
В результате атаки на Днепр, предпринятой армией РФ в ночь на 8 ноября, российский дрон попал в девятиэтажный дом, разрушив квартиры с четвертого по шестой этажи, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Один человек погиб. В ходе аварийных работ были спасены 28 человек, в том числе пятеро детей.
Шесть человек госпитализированы.