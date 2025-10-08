x
08 октября 2025
|
последняя новость: 13:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2025
|
08 октября 2025
|
последняя новость: 13:43
08 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Премьер-министр Франции: "Перспектива роспуска парламента отдаляется"

Бюджет
Франция
время публикации: 08 октября 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 13:20
Премьер-министр Франции: "Перспектива роспуска парламента отдаляется"
Christophe Simon, Pool via AP

Исполняющий обязанности премьер-министра Франции Себастьен Лекорню, которого президент Эммануэль Макрон попросил остаться на своем посту, несмотря на прошение об отставке, рассказал о попытках преодоления политического кризиса.

По его словам, представители политических партий выразили готовность достичь согласия по вопросу о бюджете, чтобы принять его до 31 декабря. Эта готовность делает перспективу роспуска парламента более отдаленной", – сказал он.

Один из ключевых вопросов, вызывающих разногласия, – инициированная Макроном пенсионная реформа. Исполняющий обязанности министра финансов Ролан Лекюр сообщил, что предлагаемые левыми поправки обойдутся казне в сотни миллионов евро в 2026 году и миллиарды в 2027 году.

В то же время министр просвещения Элизабет Борн, которая, будучи главой правительства, провела пенсионную реформу, заявила, что будет готова поддержать ее замораживание.

Вечером 8 октября Лекорню встретится с Макроном, на которой должно быть принято решение о дальнейших шагах.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 октября 2025

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку через 27 дней после назначения на пост
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 октября 2025

Представлен состав нового правительства Франции