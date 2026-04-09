x
09 апреля 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Аргентине принят закон, разрешающий горные разработки в ледниковой зоне

время публикации: 09 апреля 2026 г., 13:02 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 13:20
AP Photo/Juan Karit

Парламент Аргентины принял продвигаемый президентом Хавьером Милеем закон, разрешающий проводить горнорудные работы на территории экологически уязвимых ледников, расположенных в Андах.

Поправки к Закону о ледниках были утверждены нижней палатой после обсуждения, продолжавшегося 12 часов. В поддержку предложения Милея было отдано 137 голосов, 111 депутатов проголосовали за, трое воздержались. В феврале законопроект был одобрен Сенатом.

Закон делает возможной добычу в ледниковой зоне таких материалов, как литий, медь, серебро. Его противники отмечают, что это нанесет необратимый ущерб рудникам, территория которых и так значительно сократилась из-за глобального потепления. Они также заявляют, что для развития вода значительнее важнее, чем ценные металлы.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook