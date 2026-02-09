Социалист одержал победу на президентских выборах в Португалии

Как и предрекали опросы, социалист Антониу Жозе Сегуро одержал верх во втором раунде президентских выборов, которые прошли в Португалии. Он победил ультраправого Андре Вентуру.

Сегуро, вокруг которого сплотились практически все политические силы страны, набрал 66% голосов избирателей, его соперник получил 32%. Премьер-министр Луиш Монтенегру, возглавляющий правоцентристское правительство, заявил, что готов к конструктивному сотрудничеству с новоизбранным главой государства.

Выборы проходили в условиях зимней бури, однако явка почти не уступила той, что была в первом туре, состоявшемся 18 января. Однако в нескольких районах из-за непогоды голосование пришлось отложить на неделю.

Добавим, что пост президента в Португалии носит в основном церемониальный характер. В то же время среди полномочий главы государства – роспуск парламента, назначение выборов и использование вето для блокировки законов.