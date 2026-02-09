x
09 февраля 2026
|
последняя новость: 11:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 февраля 2026
|
09 февраля 2026
|
последняя новость: 11:44
09 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Социалист одержал победу на президентских выборах в Португалии

Португалия
Выборы 2026
время публикации: 09 февраля 2026 г., 10:14 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 10:18
Социалист одержал победу на президентских выборах в Португалии
AP Photo/Ana Brigida

Как и предрекали опросы, социалист Антониу Жозе Сегуро одержал верх во втором раунде президентских выборов, которые прошли в Португалии. Он победил ультраправого Андре Вентуру.

Сегуро, вокруг которого сплотились практически все политические силы страны, набрал 66% голосов избирателей, его соперник получил 32%. Премьер-министр Луиш Монтенегру, возглавляющий правоцентристское правительство, заявил, что готов к конструктивному сотрудничеству с новоизбранным главой государства.

Выборы проходили в условиях зимней бури, однако явка почти не уступила той, что была в первом туре, состоявшемся 18 января. Однако в нескольких районах из-за непогоды голосование пришлось отложить на неделю.

Добавим, что пост президента в Португалии носит в основном церемониальный характер. В то же время среди полномочий главы государства – роспуск парламента, назначение выборов и использование вето для блокировки законов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook