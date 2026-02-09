x
09 февраля 2026
09 февраля 2026
Мир

Петербургский суд "заочно арестовал" рэпера Oxxxymiron

Россия
Судебные решения
Музыканты
Литература
время публикации: 09 февраля 2026 г., 10:41 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 10:48
Петербургский суд "заочно арестовал" рэпера Oxxxymiron
AP Photo/Pavel Golovkin

Смольнинский районный суд Петербурга "заочно заключил под стражу" рэпера Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров) по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов города Дарью Лебедеву.

"Срок меры Федорову – два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ", – заявила Лебедева в телеграм-канале.

Мирон Федоров (Oxxxymiron), покинувший Россию после нападения армии РФ на Украину, был объявлен "иностранным агентом" в РФ в октябре 2022 года. В мае 2024-го он был объявлен в розыск российским МВД. Федорова неоднократно в РФ штрафовали "за дискредитацию армии".

