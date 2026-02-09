x
09 февраля 2026
Мир

ВСУ: ночью перехвачены ракеты и 116 из 149 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбиты 69 беспилотников

Война в России
Война в Украине
Беспилотники
время публикации: 09 февраля 2026 г., 09:53 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 10:00
ВСУ: ночью перехвачены ракеты и 116 из 149 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбиты 69 беспилотников
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 9 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине 11 баллистических ракет "Искандер-М" и 149 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате некоторых ракет (число не указано) и 116 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракет и 23 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падения фрагментов в шести локациях. Причинен значительный ущерб в Одессе, Днепропетровской и Харьковской областях, есть жертвы.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 9 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 69 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Брянской, Белгородской, Тульской, Орловской, Калужской, Астраханской, Воронежской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

