Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1416-й день войны

Минобороны РФ 9 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны за неделю РФ утверждается: "С 3 по 9 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, горючего, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центры подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение недели в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Север" взят под контроль населенный пункт Грабовское Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1285 военнослужащих, 12 танков и боевых бронированных машин, 82 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. В течение недели подразделения группировки войск "Запад" продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области и взяли под контроль населенный пункт Подолы Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1330 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 90 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов. В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Бондарное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 1355 военнослужащих, четыре танка и 43 боевые бронированные машины, в том числе три западного производства. Уничтожены 110 автомобилей, 14 артиллерийских орудий, 20 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2805 военнослужащих, пять танков, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ, 54 боевые бронированные машины, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели освобождены населенные пункты Зеленое Запорожской области и Братское Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1680 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, 58 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. Всего за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 75 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов материальных средств. Ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе "Vampire" чешского производства, а также четыре зенитных ракетных комплекса, включая "IRIS-T" производства ФРГ. Средствами противовоздушной обороны сбиты 21 управляемая авиационная бомба, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1327 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108 206 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 020 танков и других боевых бронированных машин, 1 637 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 463 орудия полевой артиллерии и миномета, 51 287 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).