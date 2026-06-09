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Мир

Федеральный суд США отменил решение администрации о введении сбора в 100000 долларов за визу H-1B

Суд
США
Беженцы/мигранты
время публикации: 09 июня 2026 г., 13:17 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 13:20
Федеральный суд США отменил решение администрации о введении сбора в 100000 долларов за визу H-1B
AP Photo/Wilfredo Lee

Окружной федеральный суд Бостона отменил решение администрации США ввести сбор в размере 100000 долларов за визу H-1B. Инициатива была призвана помешать иностранцам занимать рабочие места, освободив их для американцев.

Иск в суд был направлен 20 штатами, у власти в которых находятся демократы. В нем утверждалось, что новая политика лишает их полномочий принимать на работу школьных и университетских преподавателей, а также отрицательно сказывается на уровне научных исследований и медицинского обслуживания.

Судья Лео Сорокин постановил, что исполнительная власть превысила свои полномочия. Он квалифицировал повышение сбора за рабочую визу как изменение налоговой политики, что находится в компетенции не администрации, а Конгресса США.

До реформы сбор за визу H-1B составлял несколько тысяч долларов. Ее использовали в основном американские технологические гиганты, заинтересованные в привлечении высококвалифицированных работников из других стран.

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