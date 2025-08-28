Администрация США сокращает срок действия виз для иностранных студентов и журналистов

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ограничить срок пребывания в стране иностранных студентов и иностранных журналистов – в рамках борьбы по снижению иммиграции.

Студенческая виза теперь будет выдаваться на четырехлетний срок, а виза сотрудниками СМИ – на 240 дней с возможностью продления еще на 240 дней. Для китайских журналистов максимальный срок пребывания в США составит 90 дней.

Ранее студенческие визы выдавались на все время учебной программы. Немалое число иностранцев превращались в "вечных студентов", что позволяло им оставаться в США практически неограниченное время. Журналистские визы выдавались на все время командировки.

Следует отметить, что для американских университетов обучение иностранных студентов составляет важную статью дохода, поскольку они платят полную плату за учебу. В 2023-2024 учебном году общее количество иностранных студентов в США составило 1,1 миллиона человек.