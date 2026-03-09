В благотворительный магазин Новой Зеландии случайно передали сумку с марихуаной и деньгами

Двое подростков по ошибке оставили рюкзак с марихуаной и деньгами у пункта приема пожертвований возле благотворительного магазина в Новой Зеландии, пишет AP. Позже они в панике вернулись, чтобы забрать его, сообщили в полиции в понедельник. Волонтер магазина почувствовал сильный запах и решил проверить рюкзак. Внутри он нашел пластиковые пакеты с 43,2 грамма марихуаны и 3700 новозеландских долларов (около 2200 долларов США) наличными.

Инцидент произошел в конце февраля в регионе Саутленд на Южном острове. Полиция не стала уточнять точное место расположения магазина, чтобы не подвергать риску сотрудников. По данным полиции, подростки оставили рюкзак возле магазина, пока их автомобиль ремонтировали в соседней автомастерской. Позже они вернулись за ним, сильно нервничая, после чего сотрудники магазина вызвали полицию. В автомобиле подростков полиция также нашла пневматический пистолет – его нельзя иметь лицам младше 18 лет без лицензии и без сопровождения взрослых, – полицейский сканер и небольшую сумму наличных.

В Новой Зеландии владение полицейским сканером само по себе не запрещено, однако распространение или использование полученной через него информации считается правонарушением. В стране также запрещены рекреационное употребление и продажа марихуаны, но в некоторых случаях ее можно использовать в медицинских целях по рецепту врача.

Полиция не раскрывает, какие именно обвинения предъявлены подросткам и были ли они уже переданы в суд. Кроме того, в стране действуют строгие ограничения на публикацию информации по делам, рассматриваемым в суде по делам несовершеннолетних, где обычно слушаются дела подозреваемых младше 17 лет.