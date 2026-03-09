x
Мир

ВСУ: ночью перехвачены 161 из 197 БПЛА. МО РФ: сбиты 163 беспилотника

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 09 марта 2026 г., 08:02 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 08:02
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 9 марта 2026 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 197 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 161 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты перехватить не удалось. Зафиксированы попадания двух ракет и 36 ударных БПЛА в восьми локациях, а также падения фрагментов в одной локации.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 9 марта на территории Российской Федерации были перехвачены 163 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Черного и Азовского морей, над Крымом, над территорией Краснодарского края, над территорией Брянской, Калужской, Новгородской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Орловской, Тверской областей и Адыгеи. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

