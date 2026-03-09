Иран ведет волну кибератак против израильских компаний, удаляя данные и системы

Национальное управление кибербезопасности сообщило, что в последние дни зафиксирована волна кибератак против израильских фирм и организаций, в рамках которых хакеры удаляют данные и системы.

В ведомство поступают сообщения от компаний из различных секторов экономики, пострадавших от подобных инцидентов. В большинстве случаев атакующие проникали в компьютерные сети организаций, используя реальные учетные данные пользователей, которые ранее были похищены или скомпрометированы в ходе предыдущих атак, а также из-за уязвимости в компоненте удаленного подключения к организационным системам. После проникновения в сеть атакующие производят удаление данных систем.

Команды киберуправления помогают организациям справляться с инцидентом и останавливать распространение дополнительных событий. "Эта волна подчеркивает, что организации всех типов – большие и малые – могут быть уязвимы для атаки такого рода", – цитирует издание "Сругим" главу управления Йоси Каради. "Однако мы подчеркиваем, что на данном этапе не пострадала жизненно важная и критическая для функционирования экономики и тыла организация, и мы работаем круглосуточно, чтобы защищать жизненно важные активы".

На фоне волны атак Национальное управление кибербезопасности призывает все организации немедленно принять меры защиты: сменить пароли в системах удаленного доступа, включить двухфакторную аутентификацию (2FA), проверить, нет ли неизвестных пользователей с правами администратора, обновить системы удаленного доступа до последних безопасных версий и убедиться в наличии резервных копий. При подозрении на киберинцидент можно обратиться в центр 119 Национального управления кибербезопасности, доступный 24/7.