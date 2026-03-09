Земельное управление отложило сроки по платежам, отчетам и обжалованиям

В связи с чрезвычайной ситуацией Земельное управление объявило о переносе сроков погашения платежей, подачи финансовых документов и обжалований.

Все платежные квитанции со сроком погашения с 1 по 15 марта автоматически пролонгируются - оплату можно произвести до 16 марта включительно. При этом обновленная квитанция не требуется, индексация и проценты не начисляются, а просрочка не считается нарушением условий сделки.

Клиенты, у которых срок действия финансовой спецификации истекает в период с 1 по 15 марта, могут вернуть ее в подписанном виде до 16 марта. Кроме того, до 16 марта продлеваются сроки подачи первичных и вторичных возражений, правовых претензий, а также претензий по вопросам развития, истекшие в период с 1 по 15 марта.

Запросы на дополнительное продление сверх указанных дат будут рассматриваться в индивидуальном порядке согласно решениям совета и по согласованию с апелляционной комиссией.