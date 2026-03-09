Визит Джареда Кушнера и Стива Виткоффа в Израиль отменен из-за войны

Визит советника президента США Джареда Кушнера и спецпредставителя президента Стива Виткоффа, который планировался на фоне войны с Ираном и участия США в боевых действиях, был отменен в связи с ситуацией в сфере безопасности. Визит должен был состояться во вторник, 10 марта.

В Израиле готовились к визиту Кушнера и Виткоффа, ожидались переговоры по ключевым событиям на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе был отложен и визит госсекретаря США Марко Рубио в Израиль.