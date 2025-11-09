Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1355-й день войны

Минобороны РФ 9 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям егерской и двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Писаревка, Новая Сечь, Искрисковщина и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, 12 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана". Уничтожены радиолокационная станция, склад боеприпасов и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Грушевка, Куриловка, Богуславка, Кицевка, Березовка Харьковской области, Яровая, Диброва и Ямполь Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженного противника. Отражены шесть атак подразделений 151-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 1-й и 13-й бригад нацгвардии из районов населенных пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Купянск-Узловой, Осиново и Петровка Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами сбито 16 гексакоптеров противника типа "Баба-Яга", пытавшихся доставить боеприпасы и медикаменты окруженным подразделениям. За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США, пять пикапов и две станции радиоэлектронной борьбы. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 20 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Закотное, Степановка, Славянск, Северск, Иванополье, Софиевка и Звановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, трех егерских, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, четырех бригад морской пехоты, бригады теробороны и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Димитров, Розы Люксембург, Артемовка, Родинское, Торецкое, Котлино, Белицкое Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно вели наступательные действия в микрорайоне Динас, а также продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны. Отражены семь атак украинских формирований из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Сорваны восемь попыток противника вырваться из кольца окружения в северном направлении, трое военнослужащих 32-й механизированной бригады ВСУ взяты в плен. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжали активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и в направлении микрорайона Западный. В течение суток в районе населенного пункта Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики уничтожены более 275 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пикап и самоходная артиллерийская установка "Акация". Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 470 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Яблоково, Гуляй Поле, Новое Запорожской области, Великомихайловка и Нечаевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск, Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 95 военнослужащих, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 95801 беспилотный летательный аппарат, 635 зенитных ракетных комплексов, 25925 танков и других боевых бронированных машин, 1611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31194 орудия полевой артиллерии и минометов, 46243 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 140100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).