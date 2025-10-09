Парламент Германии отменил процедуру ускоренного получения гражданства

Бундестаг проголосовал за отмену поправок к закону, позволявшему иммигрантам получить германское гражданство по ускоренной процедуре всего за три года. Это стало отражением роста антииммигрантских настроений в ФРГ.

Поправки были приняты в 2024 году. Ускоренная процедура предназначалась для тех, кто успешно интегрировался в германское общество, например, владеет немецким языком на уровне C1, активно участвует в волонтерской деятельности или является высококвалифицированным работником.

Как сообщает The Guardian, в 2024 году гражданами Германии стало около 300000 человек, но только несколько сотен сделали это, воспользовавшись поправкой. Однако процедура была воспринята как еще одна уступка иммигрантам, которые вызывают в стране все большее недовольство. Отражением этого недовольства стало и усиление позиций ультраправой "Альтернативы для Германии".

Отмена ускоренной процедуры получения гражданства вошло в предвыборную программу правого блока ХДС/ХСС и в коалиционные соглашения, заключенные с социал-демократами. "Паспорт ФРГ не должен служить приманкой для нелегальных иммигрантов", – заявил министр внутренних дел Германии Александр Добринт.