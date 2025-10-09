x
09 октября 2025
Мир

Численность миротворцев ООН будет сокращена более чем на 25%

ООН
время публикации: 09 октября 2025 г., 11:31 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 11:34
Численность миротворцев ООН будет сокращена более чем на 25%
AP Photo/Mohammed Zaatari

Как сообщает телеканал France 24 ссылкой на официального представителя Организации Объединенных Наций, в ближайшее время ООН начнет значительное сокращение численности своих миротворческих миссий – из-за сокращения американского финансирования.

Общая численность "голубых касок" составляет около 50000 человек. В ближайшие месяцы домой будут отправлены 13000-14000 военнослужащих и полицейских, что составляет более четверти личного состава миссий. Бюджет миротворческих сил будет сокращен на 15%.

"Этот бюджет составляет крошечную часть мировых военных расходов – около 1,5%. Однако миротворцы ООН являются одним из самых эффективных и экономичных способов создать механизм международного мира и безопасности", – заявлял ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Среди стран, в которых действуют миротворческие силы ООН, – Сомали, Ливан, Конго, Косово, Южный Судан, Центральноафриканская Республика, Кипр. Миссия ООН на юге Ливана, численность которой составляет около 10000 военнослужащих, будет завершена 31 декабря 2026 года.

