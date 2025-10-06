Штаб семей похищенных порекомендовал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира

Штаб семей похищенных (в последние месяцы называющий себя Штабом семей по возвращению заложников) написал в Нобелевский комитет письмо-рекомендацию, в котором призывает удостоить президента США Дональда Трампа Нобелевской премии мира за его усилия по прекращению войны в секторе Газы и возвращению заложников.

"Мы пишем, как семьи, пережившие неописуемый кошмар – семьи, разлученные со своими близкими, находящимися в плену, которые каждый день живут с болью от пустующего стула за семейным столом и с отчаянной надеждой, что наши любимые вернутся домой. Сегодня мы обращаемся к вам с большим уважением, чтобы умолять вас присудить Нобелевскую премию мира президенту Дональду Трампу", – сказано в этом письме.

Близкие похищенных подчеркивают, что после двух лет кошмара мир подошел к переломному моменту, "решимость Дональда Трампа принести мир сделала реальностью то, что многие называли невозможным". "С момента вступления в должность он принес нам свет в самые темные наши часы, благодаря его усилиям 39 членов наших семей были возвращены домой", – пишут близкие похищенных.

"Его усилия позволили некоторым семьям похоронить своих близких с должными почестями, завершив тем самым этот кошмар – а ведь мы боялись, что эта возможность так никогда и не наступит, – пишут близкие похищенных. – Президент Трамп поставил освобождение заложников во главу списка своих приоритетов с самого начала своего президентского срока, он добился освобождения десятков граждан США, а также заложников из других стран по всему миру".

Семьи похищенных говорят, что разработанный Трампом план по освобождению всех заложников и прекращению войны "впервые за многие месяцы подарил надежду, что этот кошмар закончится". В письме они выражают убежденность, что президент США не остановится, пока последний заложник не вернется домой, пока не завершится война и на Ближнем Востоке не воцарится мир и процветание.

"Вклад президента Трампа в мир во всем мире выходит далеко за рамки семей, – указано в рекомендательном письме. – Он успешно посредничал в урегулировании множества конфликтов по всему миру. Там, где другие видели беспросветное насилие, он видел возможность для мира, где дипломаты говорили о безнадежности ситуации, он добивался результатов. Ни один лидер или организация не внесли за последний год большего вклада в дело мира, чем президент Трамп. Пока другие говорили о мире – он приносил его. Пока другие давали пустые обещания, он обеспечивал конкретные результаты".

Завершают свое письмо близкие похищенных убежденностью, что присуждение Нобелевской премии мира Дональду Трампу станет доказательством того, что "решительное лидерство и действия ради мира – то, что действительно меняет мир".