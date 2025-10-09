Герцог приветствовал соглашение с ХАМАСом, подчеркнув, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мира
время публикации: 09 октября 2025 г., 06:50 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 06:57
Президент Израиля Ицхак Герцог приветствовал подписание соглашения между ХАМАСом и Израилем по первой фазе сделки о прекращении огня в Газе, в рамках реализации которого ожидается возвращение всех заложников.
"Это утро огромной по важности вести. Я выражаю свою полную поддержку соглашению, достигнутому в Египте. Хочу поддержать премьер-министра и поблагодарить переговорную команду, посредников и всех, кто занят этой работой. Верю, что члены правительства и кабинета примут правильное решение. Хочу бесконечно поблагодарить президента Дональда Трампа. Нет сомнений, что он достоин Нобелевской премии мира", – заявил Герцог.
