Герцог приветствовал соглашение с ХАМАСом, подчеркнув, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мира

Президент Израиля Ицхак Герцог приветствовал подписание соглашения между ХАМАСом и Израилем по первой фазе сделки о прекращении огня в Газе, в рамках реализации которого ожидается возвращение всех заложников.

"Это утро огромной по важности вести. Я выражаю свою полную поддержку соглашению, достигнутому в Египте. Хочу поддержать премьер-министра и поблагодарить переговорную команду, посредников и всех, кто занят этой работой. Верю, что члены правительства и кабинета примут правильное решение. Хочу бесконечно поблагодарить президента Дональда Трампа. Нет сомнений, что он достоин Нобелевской премии мира", – заявил Герцог.