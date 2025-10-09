Трамп призвал отправить в тюрьму мэра Чикаго и губернатора Иллинойса

Президент США Дональд Трамп призвал отправить в тюрьму мэра Чикаго Брэндона Джонсона и губернатора штата Иллинойс Джея Роберта Прицкера – представителей Демократической партии. "Мэр Чикаго должен находиться в тюрьме за то, что не защищает сотрудников иммиграционной службы! И Прицкер тоже!" – написал глава государства в социальной сети Trump Social.

Сотни бойцов Национальной гвардии Техаса прибыли на военную базу в окрестностях Чикаго, чтобы оказать содействие борьбе администрации против нелегальной иммиграции. Чикаго – один из городов, которые президент США Дональд Трамп распорядился взять под федеральный контроль. Во всех этих городах у власти находятся демократы.

Решение направить войска было принято 4 октября, после того, как в Чикаго было совершено нападение на сотрудников иммиграционной службы (ICE). Их машины были протаранены несколькими автомобилями. Пограничники ранили одну из участниц нападения – вооруженную женщину.

Власти города обратились в суд, однако окружная судья Эйприл Перри отказалась выносить запрет на развертывание войск, пока дело не будет рассмотрено по существу. Мэр Чикаго подписал указ, запрещающим ICE действовать на объектах, находящихся в муниципальной собственности.