x
09 октября 2025
|
последняя новость: 10:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2025
|
09 октября 2025
|
последняя новость: 10:53
09 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп призвал отправить в тюрьму мэра Чикаго и губернатора Иллинойса

Дональд Трамп
время публикации: 09 октября 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 10:51

Президент США Дональд Трамп призвал отправить в тюрьму мэра Чикаго Брэндона Джонсона и губернатора штата Иллинойс Джея Роберта Прицкера – представителей Демократической партии. "Мэр Чикаго должен находиться в тюрьме за то, что не защищает сотрудников иммиграционной службы! И Прицкер тоже!" – написал глава государства в социальной сети Trump Social.

Сотни бойцов Национальной гвардии Техаса прибыли на военную базу в окрестностях Чикаго, чтобы оказать содействие борьбе администрации против нелегальной иммиграции. Чикаго – один из городов, которые президент США Дональд Трамп распорядился взять под федеральный контроль. Во всех этих городах у власти находятся демократы.

Решение направить войска было принято 4 октября, после того, как в Чикаго было совершено нападение на сотрудников иммиграционной службы (ICE). Их машины были протаранены несколькими автомобилями. Пограничники ранили одну из участниц нападения – вооруженную женщину.

Власти города обратились в суд, однако окружная судья Эйприл Перри отказалась выносить запрет на развертывание войск, пока дело не будет рассмотрено по существу. Мэр Чикаго подписал указ, запрещающим ICE действовать на объектах, находящихся в муниципальной собственности.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 октября 2025

Направленная Трампом Национальная гвардия прибыла в Чикаго
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 октября 2025

После нападения на сотрудников ICE Трамп направил войска в Чикаго