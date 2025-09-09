Трамп прокомментировал убийство украинской беженки в метро Шарлотты

22 августа в вагоне метро в Шарлотте (Северная Каролина, США) без какой-либо причины была убита 23-летняя Ирина Заруцкая, беженка из Украины. Убийство было зафиксировано камерой наблюдения. Вскоре был задержан подозреваемый – 34-летний Декарлос Браун-младший. Ему предъявили обвинения в убийстве и оставили под стражей без права залога.

В ходе следствия было установлено, что Браун ранее привлекался к ответственности, но выходил на свободу.

Видео, на котором показано, как было совершено это убийство, широко разошлось в социальный сетях и вызвало общественный резонанс.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал обращение, в котором обвинил местные власти в провале политики общественной безопасности.

В комментарии Трампа говорится: "Я увидел чудовищное видео, на котором прекрасная, талантливая молодая украинская беженка, недавно переехавшая в Шарлотту с семьей, чтобы спастись от ужасов войны в своей стране, убита в метро "животным", которое, будь у нас в стране Сильный Закон и Порядок, никогда не оказалось бы на свободе и не смогло бы совершить это чудовищное преступление. Демократ-губернатор Рой Купер и мэр Шарлотты Вай Лайлз должны стыдиться и немедленно уйти в отставку. Мы должны быстро вернуть полицейское правоприменение и прежние правила. Больше не может быть никаких оправданий. Преступникам, совершающим жестокое насилие, нужно давать жесткие и неизбежные тюремные сроки. Если мы быстро не вернем Закон и Порядок в нашей стране, у нас не останется страны". Далее большими буквами Трамп пишет: "Это убийство можно было предотвратить, сейчас это крупнейшая и самая опасная проблема, стоящая перед нацией, и только я могу и буду ее решать – и быстро!"