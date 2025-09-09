Посол Израиля в ООН: "Террористам нигде не спрятаться"

Посол Израиля в ООН Дани Данон дал высокую оценку операции израильских ВВС в Дохе, целью которой было уничтожение руководства террористической организации ХАМАС.

"Удар по цели в Дохе стал решительным и точным актом возмездия в отношении лидеров ХАМАСа, которые спланировали бойню 7 октября и праздновали, когда похищали наших граждан. Я поздравляю силы безопасности с точным и смелым шагом – террористам нигде не спрятаться, и мы продолжим преследовать их повсюду", – заявил Данон.