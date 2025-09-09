x
09 сентября 2025
WSJ: США предупредили Катар о предстоящем ударе Израиля по лидерам ХАМАСа

время публикации: 09 сентября 2025 г., 19:43 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 19:49
WSJ: США предупредили Катар о предстоящем ударе Израиля по лидерам ХАМАСа в Дохе
AP Photo / Charles Dharapak

По информации Wall Street Journal, после того, как Израиль уведомил США о готовящейся операции против руководства ХАМАСа в Дохе, США передали эту информацию Катару.

Ранее Reuters со ссылкой на израильского чиновника передало, что руководство США было уведомлено о планировании операции в Дохе с целью ликвидации руководства террористической организации ХАМАС, и президент Дональд Трамп дал Израилю "зеленый свет" на нанесение удара.

Мир
