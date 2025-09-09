Правительство Великобритании не считает, что Израиль совершает геноцид в Газе

Правительство Великобритании опубликовало официальный вердикт, в соответствии с которым нет признаков того, что Израиль совершает геноцид в Газе, равно как и нет доказательств того, что произведенные в Британии комплектующие для проданных Израилю истребителей F-35 напрямую привели к нарушениям международного гуманитарного права.

Соответствующие выводы министры огласили перед парламентом, сообщает The Guardian.

Министры признали, что не могут сказать, привело ли наступление Израиля в Газе к каким-либо нарушениям гуманитарного права в связи со сложностями на территории, где ведутся боевые действия.

Они также отклонили предложение внести законодательные поправки, которые позволили бы упростить судебное преследование в Великобритании иностранных граждан, подозреваемых в военных преступлениях, включая лишение доступа к помощи и убийства сотрудников гуманитарных служб: эти поправки могли бы позволить арестовывать израильских высокопоставленных лиц во время их визитов в Великобританию.

В среду в Лондон прибудет президент Израиля Ицхак Герцог.