Мики Зоар заявил, что если номинанты не вернутся, кинопремии не будет

Министр культуры и спорта Мики Зоар заявил, что отменит церемонию награждения государственной кинопремией, инициированную его ведомством, если все номинанты, отказавшиеся от участия, не отзовут своё решение до воскресенья. Об этом он сказал в подкасте "Сари и Шлезингер" в студии Walla. Напомним, ранее стало известно, что из 21 номинанта на кинопремию министра культуры восемь отказались в ней участвовать, поскольку награда была создана в пику премии Израильской киноакадемии "Офир".

По словам Зоара, кандидаты сняли свои кандидатуры из-за давления и угроз со стороны "влиятельных людей" в индустрии и представителей академической среды. "Им говорили, что это "конец их карьеры", – утверждает министр. Он сообщил, что сегодня должен будет встретиться с ведущей мероприятия Моран Атиас и некоторыми из отказавшихся номинантов, чтобы передать им своё условие.

Зоар подчеркнул, что не хочет проводить церемонию, если она пройдёт "под знаком раскола, политической борьбы и взаимных нападок". При этом он добавил: даже если церемония будет отменена, победители получат награды, "если только они не входят в число отказавшихся".

Ранее появились слухи о возможной встрече Мики Зоара с представителями киноиндустрии, которые в свою очередь настаивают на том, чтобы министр культуры отменил свою угрозу лишить финансирования премию "Офир" и весь израильский кинематограф, изменив Закон о кино. Пока неизвестно, идет ли речь об одной и той же встрече или о разных. При этом в профосоюзах кинематографистов заявляют, что встреча назначена не была. А продюсер Яки Рейснер призвал стороны немедленно сесть за стол переговоров и даже утверждает, что способствует организации такой встречи.