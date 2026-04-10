Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостьей передачи снова стала Дина Лиснянская – арабист, доктор востоковедения, сотрудница Тель-Авивского университета. На этот раз в качестве соведущего выступил искусственный интеллект.

Вопрос: "Как человек, живущий внутри потоков чужих слов, находит в них правду?"

Ответ: "Правда между строк. Нет такого, что один источник говорит полную правду, другой источник полностью врёт... Нужно проверять и скрещивать источники, зная, кто за каким источником стоит".

Вопрос: "Что такое еврей?"

Ответ: "Еврей – это призвание. Это больше, чем национальность".

Вопрос: "Куда мы идём и что мы там будем делать?"

Ответ: "Война – неотъемлемая часть жизни людей. В нашем регионе война и мир переплетаются постоянно. Мы сейчас идём в новую эру. Мы являемся и свидетелями, и участниками этих перемен".

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].