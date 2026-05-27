Футбол. Ран Кожук продлил контракт с "Апоэлем" (Беэр-Шева)

Ран Кожук продлил соглашение с "Апоэлем" (Беэр-Шева) на два года.

Он тренирует команду из столицы Негева с 2024 года.

В этом сезоне "Апоэль" стал чемпионом Израиля и финалистом Кубка Израиля.

Ранее Ран Кожук был главным тренером "Маккаби" (Нетания) и "Маккаби" (Петах-Тиква).