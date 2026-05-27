Футбол. Ран Кожук продлил контракт с "Апоэлем" (Беэр-Шева)
время публикации: 27 мая 2026 г., 13:42 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 13:42
Ран Кожук продлил соглашение с "Апоэлем" (Беэр-Шева) на два года.
Он тренирует команду из столицы Негева с 2024 года.
В этом сезоне "Апоэль" стал чемпионом Израиля и финалистом Кубка Израиля.
Ранее Ран Кожук был главным тренером "Маккаби" (Нетания) и "Маккаби" (Петах-Тиква).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 мая 2026