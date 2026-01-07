В Рамалле израильская полиция задержала мошенника с Yad2 и маркетплейса в Facebook

Бойцы спецподразделения пограничной полиции задержали в Рамалле местного жителя, подозреваемого в мошенничестве на сумму не менее 3 миллионов шекелей. Об этом написал сайт 13-го телеканала.

В полиции сообщили, что мошенническая схема была раскрыта отделом по борьбе с киберпреступностью Центрального округа. Подозреваемый, являющийся жителем Рамаллы, выдавал себя за израильского друза, проживающего на севере Израиля. Он действовал по одной схеме: связывался с авторами объявлений о продаже, опубликованных на платформах Yad2 и Facebook. После согласования цены мошенник отправлял жертвам фотографию поддельного документа о банковском переводе денег. Затем к дому жертвы подъезжало израильское такси, забирало товар, который затем передавался такси с палестинскими номерами. Чаще всего передача осуществлялась в районе Бейт-Арье.

По данным полиции, жертвами мошенника стали более сотни израильтян.