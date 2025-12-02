Осторожно: мошенники! Авигдор Либерман и Яна из Бат-Яма не рекламируют инвестиции

Партия "Наш дом Израиль" опубликовала предупреждение о мошенническом использовании образа и голоса лидера НДИ Авигдора Либермана для обмана пользователей социальных сетей.

"В сети появился ролик, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта, – сказано в официальном заявлении партии. – В нем использован образ лидера партии НДИ Авигдора Либермана, который рекламирует некую инвестиционную программу. Никогда ни Авигдор Либерман, ни иной другой представитель партии не рекламировали и не будут рекламировать подобные "предложения".

В НДИ подчеркивают, что ролик создан либо мошенниками, расчитывающими на узнаваемость образа известного политика, либо нечистоплотными политическими противниками Авигдора Либермана и партии НДИ. "Мы направили письмо на имя генерального директора Facebook и потребовали удалить ролик с абсолютно лживой информацией", – сказано в заявлении партии.

Использование созданных при помощи ИИ-генераторов видео и голоса ролики, рекламирующие те или иные "инвестиционные программы" и использующие известных и авторитетных людей – один из излюбленных приемов мошенников. Популярный блогер Яна из Бат-Яма сообщила, что стала жертвой аналогичного преступления.

В своем видеообращении девушка рассказывает, что мошенники украли ее лицо, ее видео, ее голос и сфабриковали на их основе мошенническое видеообъявление, которое в качестве рекламы распространяется по социальным сетям.

"Чего у меня только нет, – говорит в этом видео Лжеяна. – А это все благодаря новой разработке от компании Google". Далее в мошенническом видео утверждается, что Яна якобы "зарабатывает в интернете с помощью инвестиционного бота" и предлагает другим израильтянам пойти по ее стопам.

"Неважно, подписаны вы на меня и симпатизируете мне, или же вы меня ненавидите и пишете мне хейтерские комментарии – главное, чтобы вы не попались на удочку мошенников и не пострадали", – подчеркивает Яна, обращаясь к читателям с просьбой поделиться предупреждением с другими пользователями социальных сетей.

В Сети появился ролик, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта.

В нем использован образ лидера партии НДИ Авигдора Либермана, который рекламирует некую инвестиционную программу.

Никогда ни Авигдор Либерман, ни иной другой представитель партии не рекламировали и не будут рекламировать подобные "предложения".

Ролик создан либо мошенниками, расчитывающими на узнаваемость образа известного политика, либо нечистоплотными политическими противниками Авигдора Либермана и партии НДИ.

Мы направили письмо на имя генерального директора Facebook и потребовали удалить ролик с абсолютно лживой информацией.