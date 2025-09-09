Мошенники распространяют поддельные видео с депутатом от НДИ, вымогая деньги

Распространенные в интернете мошеннические схемы, обещающие пользователям "стабильный доход" и "повышение благосостояния" методом разнообразных инвестиций с помощью бот-платформ, регулярно меняют тактику привлечения своих жертв. Новой "находкой" мошенников стал депутат Кнессета от партии НДИ Евгений Сова.

"В очередном ролике утверждается, будто депутат Кнессета Евгений Сова рекомендует участие в некоем "финансовом проекте". Это уже не первая подобная афера: ранее злоумышленники распространяли фальшивое видео с главой партии НДИ Авигдором Либерманом. Партия НДИ официально заявляет: ни Евгений Сова, ни любой другой депутат партии не имеет никакого отношения к подобным проектам. Аферисты подделывают изображения и голоса депутатов, чтобы заполучить данные пользователей и выманить у них деньги. Партия НДИ предупреждает всех пользователей социальных сетей: будьте осторожны, не передавайте личные данные мошенникам и не переходите по подозрительным ссылкам. Все сообщения от партии публикуются исключительно на официальных страницах", – сказано в заявлении пресс-службы НДИ.

Со своей стороны, Newsru.co.il вновь напоминает читателям: не верьте рекламе о легком, быстром и безопасном способе заработать на инвестициях, публикуемым в различных социальных сетях и распространяемым через различные мессенджеры.

Речь идет об известной и очень масштабной мошеннической схеме по вымогательству денег: мошенники действуют, главным образом, из-за рубежа, и возможности Полиции Израиля вернуть украденные у вас деньги очень ограничены. Newsru.co.il неоднократно писал об этом.

Попавшиеся на мошенничество с "инвестициями" и "брокерами-помощниками" люди в попытке вернуть украденное обращаются в "адвокатские фирмы", реклама которых публикуется по такой же схеме в социальных сетях – и теряют еще больше денег, поскольку для "разбирательства с брокером-мошенником" их убеждают зарегистрироваться на определенных ресурсах, добавить гонорар и так далее.

Не исключено, что "брокеры" и "борцы с брокерами-мошенниками" курируются одними и теми же мошенническими группировками, поскольку легковерные пользователи, готовые отдать собственные деньги в обмен на обещания легких заработков или гарантированного возврата таких заработков – это и есть единственный товар, который интересует мошенников.

Рекламные кампании мошенников создаются при помощи искусственного интеллекта, и изображенные на рекламе люди, в том числе известные и авторитетные, никогда не давали разрешений использовать свой образ для этих кампейнов. Будьте бдительны!