"Неувядающее чувство любви". Нина Аловерт в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостьей передачи стала Нина Аловерт – фотограф, фотолетописец русской эмиграции в Америке, мастер балетной фотографии, театральный критик, писатель. Она автор широко известных фотографий Михаила Барышникова, Сергея Довлатова, Сергея Юрского и многих других знаменитостей.

Вопрос: "Что такое успех в жизни?"

Ответ: "Всю жизнь, несмотря на все сложности моей биографии, делала то, что я хотела... Это мой успех, мой личный. Я занималась только тем, что я любила".

Вопрос: "Что бы та подарила мне?"

Ответ: "Неувядающее чувство любви".

Вопрос: "У вас 1 минута. Вас слышит весь мир. Что вы скажете?"

Ответ: "Господи, мира, пожалуйста, прекратите воевать".

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].