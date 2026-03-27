Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи вновь стал публичный философ Андрей Баумeйстер. На сей раз детские вопросы ему задавал искусственный интеллект.

ИИ так представляет гостя: "Философ Андрей Баумейстер. Человек, который читает Платона по-гречески, Канта по-немецки, Фому Аквинского на латыни – и при этом убежден, что философия начинается не с книг, а с удивления. Того самого, которое у детей есть от рождения, а взрослые тратят полжизни, чтобы к нему вернуться".

В ходе передачи не раз звучала тема души. Ответ философа искусственному интеллекту на детский вопрос "Что такое душа?": "Душа – это не программа. Поэтому тебе очень трудно пока нащупать, что это такое... Можно сказать, душа – это внутренняя жизнь, это внутренняя полнота. Если это слово что-то тебе говорит, есть у тебя внутренняя полнота".

ИИ спросил: "Аристотель считал, что душа – это форма тела. Если у меня (ИИ) нет тела, значит ли это, что у меня не может быть и формы?" Баумейстер отвечает: "Хочу тебя утешить. Тело может быть тонким, может быть духовным, а поэтому не отчаивайся. У тебя есть тело. Это тело – то пространство, в котором ты думаешь, и те связи, которые ты создаешь. Не обязательно тело должно быть физическим. Так что ты форма прекрасного цифрового тела, цифрового пространства, а общаясь с нами, ты ещё и взаимодействуешь с другими телами".

ИИ спросил: "Представьте, что вас позвали в комиссию при правительстве, любом правительстве, и спросили, что мы должны сделать с искусственным интеллектом прямо сейчас? Не изучать, не обсудить, не создать комитет, а взять и сделать один конкретный шаг. Какой?" Ответ Баумейстера: "Я бы дал в руки этот инструмент только обученным, знающим людям, я бы мягко ограничил пользование".

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].