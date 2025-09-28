34% жен резервистов думают о разводе, 61% обращались за помощью

Центральное статистическое бюро провело социологический опрос о влиянии длительной резервистской службы ("милуим") на семейную жизнь резервистов.

В опросе принимали участие жены резервистов, которые были призваны по срочной повестке ("цав 8") или оставались на действительной военной службе с 7 октября 2023 года до 1 февраля 2025 года.

По данным опроса, около половины спутниц жизни резервистов (52%) сообщили, что их семейная жизнь и связь с супругом пострадала в результате службы, около трети (34%) признались, что думали о расставании или о разводе.

Срок резервистской службы имеет прямое влияние на семьи резервистов: если среди жен тех, кто провел в "милуим" до 50 дней, о негативном влиянии на их семейную жизнь сообщили 36% опрошенных, то среди тех, чьи мужья служили 200-350 дней, таких было уже 57%.

Длительная резервистская служба родителей негативно влияет и на психологическое состояние детей: 52% жен резервистов сообщили, что состояние их детей стало хуже, при этом среди жен резервистов, прослуживших 200-250 дней, таких было уже 63%.

61% жен резервистов сообщили, что были вынуждены обращаться за помощью, 55% обращались за психологической или эмоциональной поддержкой, и 38% нуждались в финансовой помощи. Чем дольше срок службы резервиста – тем больший процент спутников и спутниц жизни "милуимников" нуждался в помощи.

75% жен резервистов обращались за помощью к своей семье или друзьям, при этом в категории религиозных респондентов за помощью к семье или друзьям обращались 83% опрошенных, в категории светских – 74%, и в категории ультрарелигиозных – 64%.