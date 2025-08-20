Раввин Мордехай Даян раскритиковал публичную активность резервистов и их жен

Ультраортодоксальный раввин Мордехай Даян в очередном видеоролике раскритиковал публичную активность резервистов и их жен, назвав это новым политическим трендом. По его словам, резервисты, которые делятся трудностями службы, и их супруги, рассказывающие о "моральном истощении", делают это с единственной целью – переложить бремя на ультраортодоксальное сообщество. Он заявил, что их истории используются в медиапространстве для создания ложного впечатления, что "все резервисты и их жены изнемогают".

Раввин противопоставил этих активистов другим резервистам, которые, по его утверждению, ценят изучение Торы как духовную поддержку на поле боя. Он настаивает, что солдату в зоне боевых действий нужна не помощь дополнительного бойца, а "помощь свыше" – молитвы и изучение Торы. При этом Даян прямо обвинил выступающих публично резервистов и членов их семей в корыстных политических амбициях, заявив, что их истинная цель – стать депутатами Кнессета под прикрытием новой общественной инициативы.

По мнению раввина, вся эта кампания имеет одну цель – унизить изучающих Тору. Мордехай Даян категорически отверг возможность принудительного призыва учащихся ешив, назвав это "несбыточной мечтой". Он заявил, что, несмотря на десятилетия дискуссий и усилий светских политиков, от Томи Лапида до Эхуда Барака, ничего не изменилось. Даян подчеркнул, что изучение Торы является краеугольным камнем существования еврейского народа, и учащиеся ешив будут продолжать свою деятельность, так как это является гарантией выживания нации.