Информационный портал "Коль Зхут" достигает нового рубежа к Рош а-Шана

К новому году по иудейскому календарю, к празднику Рош а-Шана русскоязычная команда информационного портала "Коль Зхут" ("Все права") достигла нового рубежа – теперь на сайте доступно более 3000 публикаций, переведенных на русский язык. Благодаря новым статьям на ведущем ресурсе о правах и льготах реализация этих прав станет более доступна для русскоязычного сообщества.

Портал "Коль Зхут" продолжает расширять охват материалов на русском языке, предоставляя читателям возможность легко и быстро найти необходимую информацию по широкому спектру вопросов: права людей с особыми потребностями, здоровье и медицинское обслуживание, права пожилых граждан, права переживших Холокост, права ЛГБТ-сообщества, жилищные вопросы, образование, помощь малообеспеченным гражданам, взаимоотношения с Налоговым управлением, трудоустройство и увольнение, взаимодействие с министерством юстиции, доступность услуг, права потребителей, поддержка матерей-одиночек, опекунство и поддержка решений, доступные скидки, положенные льготы и многое другое.

Для максимального удобства пользователей все русскоязычные публикации систематизированы по категориям на специальной странице "Порталы по темам".

"Достижение отметки в 3000 переводов к Рош а-Шана стало важным этапом в работе русскоязычной команды, – отмечают представители портала. – Мы продолжаем активную работу над переводом и обновлением информации, чтобы каждый русскоязычный житель Израиля имел доступ к жизненно важным ресурсам на понятном ему языке".

Информационный портал "Коль Зхут" является ведущим ресурсом, предоставляющим исчерпывающую информацию о правах, льготах и процедурах их реализации для жителей Израиля. Сегодня портал содержит почти 7000 материалов на иврите и более 3000 публикаций на русском языке, охватывающих все аспекты жизни в стране: социальное обеспечение, здравоохранение, трудовое право, образование, жилье и многое другое. Созданный в 2009 году группой волонтеров с целью централизации информации о правах и льготах, проект с 2017 года получает государственную поддержку от министерства юстиции.