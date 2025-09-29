Новый вид мошенничества: "одинокие женщины из Украины" охотятся на пожилых израильтян

Мошеннические схемы, направленные против израильтян, исключительно разнообразны и распространены, но постоянно появляется нечто новое. Двое одиноких израильтян, которые искали себе пару в интернете, рассказали о своем опыте, оставившем их счета опустошенными, а сердца разбитыми. Речь идет о мошенничестве под видом знакомств, о котором рассказывает в понедельник, 29 сентября, Walla.

62-летний вдовец из центра Израиля, сын которого недавно погиб во время службы в армии, решил найти какое-то утешение в своей жизни и зарегистрировался на сайте знакомств для людей своего возраста. Он познакомился с женщиной, которая представилась ему жительницей Киева и рассказала о своем желании сбежать от войны и встретить обеспеченного мужчину из Израиля.

Они общались несколько недель, углубляя знакомство, показывали друг другу фотографии и делились личными историями, затем собеседница рассказала о своем желании встретиться и попросила оплатить ей билет в Израиль. Мужчина перевел на банковский счет 3000 долларов, женщина показала ему фотографию билета и сообщила номер рейса. Пострадавший несколько часов прождал свою новую любовь в аэропорту, а затем выяснил, что номер рейса фиктивный, а билет подделан в фоторедакторе.

Подобную историю рассказал 65-летний мужчина из Петах-Тиквы: с ним связалась на сайте знакомств 28-летняя женщина, они вступили в переписку, обменялись фотографиями, женщина дала ему почувствовать, что он ее единственный, их связь крепла, и он влюбился в свою собеседницу. Та, по уже описанной схеме, рассказала, что устала быть в разлуке и хочет прилететь в Израиль, и израильтянин перевел ей 2000 долларов на гостиницу и 3800 долларов на билет. После этого его заблокировали, и "единственная любовь" пропала. Даже своим детям он не решился рассказать о произошедшем, ему стыдно.

Оба пострадавших так и не решились подать заявление в полицию. Об истинных масштабах мошенничества можно лишь догадываться.