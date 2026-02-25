"Кан": начальник Генштаба против того, чтобы дела боевиков "Нухбы" рассматривал военный суд

Начальник Генштаба Яэль Замир против того, чтобы дела боевиков "Нухбы" и террористов, участников резни 7 октября, рассматривались специальным военным судом. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Замир свою позицию обосновывает тем, что перед ЦАХАЛом стоит множество сложных задач, он действует на нескольких фронтах и у него недостаточно ресурсов.

Вместе с тем, как сообщает "Кан Бет", в ЦАХАЛе готовятся к тому, что юридическая советница правительства и государственный прокурор останутся при своем мнении, и военные проверяют, каким образом укомплектовать военные суды.