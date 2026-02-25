x
25 февраля 2026
|
последняя новость: 22:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 февраля 2026
|
25 февраля 2026
|
последняя новость: 22:31
25 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан": начальник Генштаба против того, чтобы дела боевиков "Нухбы" рассматривал военный суд

Террористы
Суд
ЦАХАЛ
время публикации: 25 февраля 2026 г., 22:31 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 22:31
"Кан": начальник Генштаба против того, чтобы дела боевиков "Нухбы" рассматривал военный суд
Chaim Goldberg/Flash90

Начальник Генштаба Яэль Замир против того, чтобы дела боевиков "Нухбы" и террористов, участников резни 7 октября, рассматривались специальным военным судом. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Замир свою позицию обосновывает тем, что перед ЦАХАЛом стоит множество сложных задач, он действует на нескольких фронтах и у него недостаточно ресурсов.

Вместе с тем, как сообщает "Кан Бет", в ЦАХАЛе готовятся к тому, что юридическая советница правительства и государственный прокурор останутся при своем мнении, и военные проверяют, каким образом укомплектовать военные суды.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 февраля 2026

Биньямин Нетаниягу добивается смягчения закона о смертной казни для террористов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 февраля 2026

Управление тюрем начало подготовку к исполнению смертных приговоров террористам