x
30 сентября 2025
|
последняя новость: 17:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2025
|
30 сентября 2025
|
последняя новость: 17:42
30 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Община

"Обязательная киберзащита": очередное мошенничество под видом заботы государства о гражданах

Мошенничество
Кибербезопасность
время публикации: 30 сентября 2025 г., 16:34 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 16:39
"Обязательная киберзащита": очередное мошенничество под видом заботы государства о гражданах
AP Photo/Ted S. Warren

В последние дни зафиксирована массовая мошенническая рассылка электронных писем под видом призывов Национального управления кибербезопасности Израиля к скачиванию некой "обязательной программы".

В этих письмах на иврите содержится требование "в обязательном порядке" установить "национальное программное обеспечение для киберзащиты" якобы по "решению правительства № 5123" и "в соответствии с § 3 закона о кибербезопасности, 2018". Получателям мошенники обещают автоматическую защиту и предупреждают об ответственности за неустановку ПО.

Внутри письма дается ссылка "для скачивания ПО". Категорически предупреждаем: не следует переходить по этой и подобным ссылкам. Проверка показала: это не правительственный домен, официальные ресурсы находятся в зоне gov.il. Никакого "решения № 5123" не существует. Государство Израиль не имеет никакого отношения к этой рассылке и призывам.

Отметим, что мошенники оформили письмо похожим на "госрассылку". Так, например, они указали внутри письма реальный номер "горячей линии" Управления кибербезопасности Израиля (119) и адрес с окончанием @cyber.gov.il. Злоумышленники зачастую используют подобные открытые данные в своих рассылках, чтобы они выглядели достоверней.

Община
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 сентября 2025

Пресечены попытки создания фейковых сайтов "госструктур Израиля"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 августа 2025

Осторожно, фишинг: мошенники подделывают сайты известных магазинов и крадут данные