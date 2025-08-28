x
28 августа 2025
Экономика

Осторожно, фишинг: мошенники подделывают сайты известных магазинов и крадут данные

время публикации: 28 августа 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 19:42
Осторожно, фишинг: мошенники подделывают сайты известных магазинов и крадут данные
AP Photo/Damian Dovarganes

Национальное управление кибербезопасности опубликовало официальное предупреждение о поддельном сайте, который полностью повторяет дизайн официального сайта компании GOLF и использует украденные иллюстрации – для того, чтобы вводить покупателей в заблуждение и вынудить их ввести свои личные данные, в том числе номер кредитной карты.

Поддельный сайт находится по адресу golf-il[.]shop – тогда как официальный сайт компании находится по адресу golf-il.co.il. Сайт может давать рекламу в социальных сетях или делать рассылки по sms.

Чтобы защитить себя, всегда вводите адрес сайта магазина, на который хотите перейти, самостоятельно, не нажимайте на ссылки в sms, электронных письмах или в социальных сетях. Проверяйте, что домен точно соответствует официальному сайту магазина.

Не оставляйте свою личную или финансовую информацию на неподтвержденном сайте. Чтобы сообщить о подозрительном сайте, можно позвонить в управление кибербезопасности по телефону 119.

