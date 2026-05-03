Община

Дворец спорта в Петах-Тикве будет назван именем Иману Залки, убитого в День независимости

Убийства
Петах-Тиква
время публикации: 03 мая 2026 г., 11:10 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 11:10
Дворец спорта в Петах-Тикве будет назван именем Иману Залки, убитого в День независимости
Фото: А.Ханин

Утром в воскресенье, 3 мая, мэр Петах-Тиквы Рами Гринберг объявил, что вместе с городским советом принял решение присвоить новостроящемуся дворцу спорта имя 21-летнего Иману Залки, работавшего в филиале в Петах-Тикве и убитого подростками в День Независимости.

Для закладки камня мэрия провела мероприятие, на которое собрались члены местного совета, общественные деятели, ученики соседней школы с плакатами и несколько десятков неравнодушных граждан.

После мэра выступал двоюродный брат Иману (семья погибшего на шиве, и не смогла приехать). Затем совместно с мэром они открыли памятную доску о присвоении имени Иману (Биньямина) Залки спортивному комплексу и забетонировали около здания свиток.

Во время Дня независимости в пиццерию Pizza Hut в Петах-Тикве вошла группа подростков: они шумели, толкали друг друга и брызгали на посетителей "снежным" спреем из баллончиков. Работник пиццерии Иману Биньямин Залка попросил их прекратить беспокоить посетителей, подростки начали агрессивно пререкаться, и Залка попросил их уйти. Однако на этом все не закончилось. Около часа ночи Иману Биньямин Залка завершил работу, закрыл филиал пиццерии и собирался идти домой. Подростки поджидали его. Они напали на Залку, тот пытался защищаться, и тогда его ударили ножом в ногу, пробив бедренную артерию, после чего сбежали с места преступления. Иману потерял много крови, был доставлен в больницу "Бейлинсон" в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но вечером 23 апреля Залка скончался от полученных ран. В рамках расследования задержаны 16 подозреваемых. Это трагическое происшествие имело широкий резонанс в Израиле.

