Дни открытых дверей: успейте записаться на программы минпроса для талантливых подростков

Запись на программы минпроса для одаренных и эрудированных школьников, находится в самом разгаре. Подчеркнем, что записаться на программы можно, даже если в прошлом ученик не сдавал специальные экзамены, но вы считаете, что ваш ребенок эрудирован и способен справиться с дополнительной нагрузкой.

Данные программы являются совместной инициативой министерства просвещения и Центра ученых будущего, которые приглашают всех заинтересованных детей и родителей на дни открытых дверей. Дни открытых дверей будут проходить как онлайн, так и в самих вузах. На эти уникальные проекты могут записаться отличники и одаренные дети, учащиеся 7-9 классов со всей страны.

Запись на вступительные экзамены на все программы закончится 18 января 2026 года. Узнать более подробную информацию о программах и записаться на них можно на сайте: madaney.net. Записаться на дни открытых дверей всех программ можно по ссылке: madaney.net/exposuredays.

Программы и дни открытых дверей

"Альфа": Программа предназначена для отличников и выдающихся учащихся, которые в этом году начали учиться в 9-ом (тет) классе и начнется в начале следующего учебного года (2026-2027) в вузах по всей стране.

Ее цель – обогащение научных знаний, знакомство с научными исследованиями на высоком уровне и приобретение необходимых навыков для самостоятельной работы в научной сфере. Кроме того, "Альфа" предлагает учащимся не только интеллектуальный опыт, но и развитие навыков работы в команде.

В рамках программы участники получают возможность работать с научными деятелями, в инновационных лабораториях и глубоко исследовать интересующие их области. На протяжении всего проекта учащиеся пишут научные работы, которые смогут заменить экзамены на аттестат зрелости (багрут).

Дни открытых дверей для тех, кто хочет записаться на эту программу, пройдут:

Тель-Авивский университет:

Четверг | 11.12.2025 | 18:00 (онлайн), Вторник | 6.01.2026 | 18:00 (онлайн)

Еврейский университет в Иерусалиме: Четверг | 11.12.2025 | 18:00 в зале "Канада" в кампусе "Сафра" (Гиват-Рам), Среда | 4.01.2026 | 18:00 (онлайн)

Университет Бар-Илан: Среда | 10.12.2025 | 18:00 (онлайн)

Технион: Понедельник | 29.12.2025 | 17:30 (онлайн), Понедельник| 12.1.2026 | 17:30 (онлайн)

Институт Вейцмана в Реховоте: Среда | 10.12.2025 | 17:00 в институте Давидсона, Воскресенье | 4.1.2026 | 19:00 (онлайн)

Ариэльский университет (только для девушек): Понедельник | 8.12.2025 | 20:30 (онлайн), Воскресенье | 11.1.2026 | 20:30 (онлайн)

Университет им. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве: Воскресенье | 7.12.2025 (онлайн), Воскресенье | 11.01.2026 (онлайн)

"Идея": Программа разработана для одаренных учащихся, оканчивающих в этом учебном году 9-ый класс, в области гуманитарных наук. В рамках программы учащиеся, кроме всего прочего, пишут научно-исследовательскую работу, которая может быть приравнена к школьному предмету на 5 единиц (ехидот), и это будет учитываться в аттестате зрелости (багрут). Проект стартует в начале следующего учебного года (2026-2027) в Тель-авивском университете, Еврейском университете в Иерусалиме и Хайфском университете.

Дни открытых дверей для тех, кто хочет записаться на эту программу, пройдут:

Тель-Авивский университет:

Четверг | 11.12.2025 | 18:00 (онлайн), Вторник | 6.1.2026 | 18:00 (онлайн)

Еврейский университет: Четверг | 11.12.2025 | 18:00 в зале "Канада" в кампусе "Сафра" (Гиват-Рам), Среда | 4.01.2026 | 18:00 (онлайн)

Хайфский университет: Среда | 7.1.2026 | 18:30 (онлайн)

"Одиссея": Программа разработана с целью создать подобающие условия для юных талантов в сфере науки и технологий, сформировать выдающеюся научную команду, новое поколение лидеров – изобретателей и ученых израильтян с социальным сознанием.

"Одиссея" предназначена для отличников и выдающихся учащихся, которые в этом году начали учиться в 8-ом (хет) классе, для учеников с высокими академическими, научно-технологическими и математическими способностями, с креативным мышлением и неординарным складом ума, не боящихся сложных задач, желающих провести время после школы изобретательно и с интересом.

Длительность учебной программы "Одиссея" 4 года – с 9-ого (тет) по 12-ый класс. Проект подразумевает учебу по академической программе в сфере точных наук наряду с работой в научно-исследовательских лабораториях. Учащиеся приобретают знания и навыки в исследовательской работе и опыт в решении неординарных задач, а также накапливают академические баллы. Программа начнется в начале следующего учебного года (2026-2027) в вузах по всей стране.

Дни открытых дверей для тех, кто хочет записаться на эту программу, пройдут:

Тель-Авивский университет: Четверг | 11.12.2025 | 18:00 (онлайн), Воскресенье | 4.1.2026 | 18:00 (онлайн)

Еврейский университет в Иерусалиме: Понедельник | 8.12.2025 | 20:00, Понедельник| 12.1.2025 | 19:00 в зале "Канада" в кампусе "Сафра" (Гиват-Рам)

Университет Бар-Илан: Среда | 3.12.2025 | 18:00 (онлайн)

Технион (Хайфа): Среда | 7.1.2026 | 17:00 (онлайн), Среда | 14.1.2026 | 19:30 – встреча пройдет в Технионе

Университет Тель-Хай, на севере страны: Понедельник | 29.12.2025 | 20:00 (онлайн), Понедельник | 12.1.2026 | 20:00 (онлайн)

Университет им. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве: Среда | 10.12.2025 | 20:00 (онлайн), Среда | 14.1.2026 | 20:00 (онлайн)

"Отличницы в мире науке" (Мецуянот ле-Мада): это эксклюзивная программа, предназначенная для любознательных школьниц, желающих расширить свои познания в области естественных наук, включая математику, физику и кибернетику, с акцентом на практическое обучение. Программа акцентирует внимание на развитии когнитивных, личностных и межличностных навыков. Курс рассчитан на год и охватывает период с середины 7-го класса до середины 8-го. Регистрация открыта исключительно для учениц 7-х классов. Образовательный процесс проходит в вузах по всей стране.

Дни открытых дверей для тех, кто хочет записаться на эту программу, пройдут:

Тель-Авивский университет: Воскресенье | 28.12.2025 | 18:00 (онлайн)

Университет Бар-Илан:

Четверг | 4.12.2025 | 18:00 (онлайн), Четверг | 8.1.2026 | 18:00 (онлайн)

Еврейский университет в Иерусалиме: Среда | 7.1.2026

Технион:

Воскресенье | 11.1.2026 | 16:00 (онлайн), Вторник | 13.1.2026 | 16:00 (онлайн)

Университет им. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве: Понедельник | 8.12.2025 | 20:00 (онлайн), Понедельник | 12.1.2026 | 20:00 (онлайн)

