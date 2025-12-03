После суицида 14-летнего Владимира в Кнессете обсудили травлю русскоязычных школьников

14-летний Владимир Худайнатов из Ноф а-Галиля покончил с собой, не выдержав социальной изоляции и травли в школе. Комиссия по алие, абсорбции и диаспоре под председательством Гилада Карива собралась на заседание, в ходе которого обсуждались проблемы экономического и психологического неблагополучия детей новых репатриантов и реакция школы и государства на их проблемы и потребности.

Владимир Худайнатов выбросился из окна квартиры на седьмом этаже дома в Ноф а-Галиле, где жил с семьей. Семья мальчика репатриировалась из России три года назад. Близкие мальчика приняли участие в заседании, чтобы рассказать о своем опыте и постараться предотвратить подобные случаи в будущем. Мама Владимира Ольга рассказала, что с момента репатриации семья не получала поддержку от государства, поскольку из-за бюрократических сложностей им не сразу предоставили гражданство. Ей и мужу приходилось работать день и ночь, чтобы содержать семью.

"Когда нам, наконец, дали гражданство, нам сказали, что мы не имеем права на финансовую поддержку, потому что находимся в стране уже длительное время, – сообщила мама погибшего мальчика. – В начальной школе у сына все было хорошо, но когда он перешел в среднюю школу, начались проблемы: дети били его, бойкотировали, запрещали другим детям общаться с ним, мой сын подвергался постоянным оскорблениям. На протяжении всего времени специалисты школы не вмешивались в происходящее, я обращалась к классному руководителю с просьбой привлечь психологов и провести классное собрание, которое положит конец бойкоту, но этого не произошло. Моего сына демонстративно не включили в группу класса в WhatsApp. К сожалению, профессиональные службы вмешались только после того, как мой сын покончил с собой".

Альбина Мосери, тетя Владимира, сообщила, что даже после суицида мальчика в классе не проводили беседу о случившемся, а педагоги утверждают, что между бойкотом мальчика в школе и его самоубийством нет никакой связи. "Те самые ученики, которые издевались над Владимиром и бойкотировали его, продолжают издеваться над ним даже после его смерти", – подчеркнула она.

Председатель комиссии Гилад Карив отметил, что на горячую линию министерства национальной безопасности 105 за последние два года поступила 31 тысяча обращений от детей до 18 лет, и 19% обращений касаются случаев травли. "В системе образования сегодня учатся 50 тысяч репатриантов, и важно уметь предоставить им подходящее для них отношение", – подчеркнул депутат.

Депутат Владимир Белиак в ходе заседания сообщил, что получил десятки свидетельств о попытках самоубийства среди молодых репатриантов. "Речь идет о жизни детей, мы обязаны их спасти, – подчеркнул он. – Дети репатриантов страдают от социальной изоляции, травли и бойкота. У их психологических кризисов есть много причин, и система образования должна помочь им. Мы сегодня пытаемся предотвратить следующее самоубийство юного репатрианта".

Депутат Татьяна Мазарская подчеркнула, что помимо помощи в изучении иврита школьники-репатрианты крайне нуждаются в помощи с социальной интеграцией. "Приезжают дети с иной ментальностью, иным воспитанием, иными моделями общения с родителями, – отметила она. – Необходимо дать школам, принимающим репатриантов, дополнительные ресурсы и инструменты для помощи этим детям".

Резюмируя заседание, Гилад Карив выразил надежду на появление письменных инструкций по работе с детьми и подростками-репатриантами в системе образования и системе здравоохранения. Он также предложил министерству алии и интеграции создать горячую линию для родителей, сталкивающихся с социальными проблемами своих детей.