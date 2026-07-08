Внимание, мошенничество: фальшивые требования о плате муниципалитетам и водной компании

Злоумышленники рассылают поддельные требования об оплате строительных сборов, взносов на развитие инфраструктуры и платы за подключение к системам водоснабжения и канализации тем, кто подаёт документы для получения разрешения на строительство, сообщает мэрия Ришон ле-Циона.

В сообщении отмечается, что аналогичные случаи были зафиксированы и в других муниципалитетах страны.

Муниципалитет Ришон ле-Циона и водная компания "Менив Ришон" подали в полицию заявления о попытках мошенничества, в рамках которых рассылаются поддельные требования об оплате. Лица и организации, подавшие просьбу о разрешении на строительство, получают письма и WhatsApp-сообщения со ссылками на муниципалитет и водную компанию. В некоторых случаях использовались документы, внешне похожие на официальные. Они содержали логотипы, идентификационные данные и подлинную информацию о проектах и застройщиках, что могло создать ложное впечатление, будто обращение направлено уполномоченным органом, отмечается в сообщении.