Рекорды Карла и "Баварии". Поражение "Челси". Результаты матчей Лиги чемпионов
Состоялись матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. "Челси" неожиданно проиграл "Аталанте" 1:2.
Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 0:1
Победный гол на 73-й минуте забил бывший нападающий "Спортинга" (Лиссабон), "Атлетико" (Мадрид) и "Монако" Жельсон Мартиньш.
Греки могли забить больше, но дважды попадали в штангу.
Израильский полузащитник "Кайрата" Дан Глазер отыграл весь матч.
<Бавария (Мюнхен, Германия) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 3:1
"Бавария" не проигрывает дома в матчах группового этапа Лиги чемпионов с 2013 года (37 игр).
На 65-й минуте португальцы вели в счете.
Первый тайм - штурм ворот гостей. Баварцы даже забили, но гол Карла не засчитали из-за офсайда.
На 54-й минуте Жоау Симоэш прострелил. Киммих срезал мяч в свои ворота 0:1.
На 65-й минуте после подачи углового Серж Гнабри сравнял счет 1:1.
Через 4 минуты 17-летний Леннарт Карл сильно пробил с линии вратарской 2:1. Он стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим в трех матчах подряд.
На 77-й минуте Киммих навесил. Гнабри сбросил мяч. Джонатан Та точно пробил 3:1.
Аталанта (Бергамо, Италия) - Челси (Лондон, Англия) 2:1
"Челси" не может победить в пятом гостевом матче Лиги чемпионов.
На 55-й минуте в счете вели гости.
На 25-й минуте Джеймс прострелил. Жоау Педру открыл счет 0:1.
На 55-й минуте де Кетеларе навесил. Скамакка головой отправил мяч в пустые ворота 1:1.
На 83-й минуте де Кетеларе нанес удар с линии штрафной 2:1.