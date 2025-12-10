Рекорды Карла и "Баварии". Поражение "Челси". Результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялись матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. "Челси" неожиданно проиграл "Аталанте" 1:2.

Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 0:1

Победный гол на 73-й минуте забил бывший нападающий "Спортинга" (Лиссабон), "Атлетико" (Мадрид) и "Монако" Жельсон Мартиньш.

Греки могли забить больше, но дважды попадали в штангу.

Израильский полузащитник "Кайрата" Дан Глазер отыграл весь матч.

<Бавария (Мюнхен, Германия) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 3:1

"Бавария" не проигрывает дома в матчах группового этапа Лиги чемпионов с 2013 года (37 игр).

На 65-й минуте португальцы вели в счете.

Первый тайм - штурм ворот гостей. Баварцы даже забили, но гол Карла не засчитали из-за офсайда.

На 54-й минуте Жоау Симоэш прострелил. Киммих срезал мяч в свои ворота 0:1.

На 65-й минуте после подачи углового Серж Гнабри сравнял счет 1:1.

Через 4 минуты 17-летний Леннарт Карл сильно пробил с линии вратарской 2:1. Он стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим в трех матчах подряд.

На 77-й минуте Киммих навесил. Гнабри сбросил мяч. Джонатан Та точно пробил 3:1.

Аталанта (Бергамо, Италия) - Челси (Лондон, Англия) 2:1

"Челси" не может победить в пятом гостевом матче Лиги чемпионов.

На 55-й минуте в счете вели гости.

На 25-й минуте Джеймс прострелил. Жоау Педру открыл счет 0:1.

На 55-й минуте де Кетеларе навесил. Скамакка головой отправил мяч в пустые ворота 1:1.

На 83-й минуте де Кетеларе нанес удар с линии штрафной 2:1.