Утвержден бюджет Гистадрута на 2026 год

Руководство Гистадрута утвердило бюджет организации на 2026 год. Утвержденный бюджет увеличен почти на 4% по сравнению с бюджетом предыдущего года. Основное увеличение обусловлено укреплением организации, благодаря увеличению числа членов "Гистадрута", а также пересмотром заработной платы, определенным в рамках коллективных договоров.

"Бюджет отражает экономическую реальность, сложившуюся после двух лет войны и экономической неопределенности. В настоящее время, когда Государство Израиль переходит от чрезвычайного положения к этапу восстановления и консолидации, бюджет направлен на укрепление организационных возможностей Гистадрута, обеспечение защиты работников в период экономических колебаний и создание стабильного роста в ближайшие годы. Бюджет подчеркивает необходимость дальнейшего расширения полномочий профсоюзов и расширения спектра услуг для членов Гистадрута. Это включает в себя профессиональную поддержку сотрудников, повышение качества обработки их запросов и создание социальных решений, облегчающих экономическое бремя для работающего населения и пенсионеров – членов Гистадрута", – сообщает пресс-служба Гистадрута.

В ближайшие дни бюджет будет представлен на утверждение Палаты представителей Гистадрута.

Основные положения бюджета на 2026 год:

- укрепление и расширение сферы услуг для членов Гистадрута;

- помощь в борьбе с дороговизной. В рамках укрепления сферы услуг Гистадрут продолжит расширять деятельность социального супермаркета;

- поддержка сообщества пенсионеров: финансирование клубов для пенсионеров и расширение корзины услуг для активного отдыха;

- инновации и технологии: инвестиции в широкое внедрение передовых технологических инструментов, а также – в организационные системы и инфраструктуру. Кроме того, планируется разработка новых приложений;

- помощь фондам Гистадрута и поддержка связанных с Гистадрутом организаций, пострадавших от ситуации в сфере безопасности;

- информационно-просветительская работа и международные отношения. Бюджет усиливает деятельность отдела по связям с общественностью с целью обеспечения доступности актуальной информации о правах трудящихся. Увеличиваются инвестиции в международные отношения для борьбы с антиизраильскими инициативами;

- инвестиции в инфраструктуру, включая реконструкцию помещений Гистадрута, улучшение условий работы организаций, предоставляющих услуги. Цель состоит в обеспечении современной и доступной операционной среды, которая позволит предоставлять высококачественные и эффективные услуги населению в целом и членам Гистадрута в частности.