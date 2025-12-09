x
Экономика

Перед Ханукой налоговая служба выплатит "маанак авода" досрочно

Компенсации и выплаты
Налоги
Праздники
время публикации: 09 декабря 2025 г., 12:13 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 12:13
Перед Ханукой налоговая служба выплатит "маанак авода" досрочно
Nati Shohat/Flash90

Налоговое управление сообщает, что третья выплата трудовой дотации ("маанак авода") за 2024 год будет произведена в четверг, 11 декабря. 266 тысяч получателей так называемого "отрицательного подоходного налога" получат напрямую на свои банковские счета, в сумме, около 600 миллионов шекелей.

В налоговом ведомстве поясняют, что выплату перенесли на более ранний срок, чтобы 266874 получателя этой льготы получили деньги до праздника Ханука.

Цель трудовой дотации – улучшить экономическое положение работников с низким уровнем доходов, сократить социально-экономические разрывы и стимулировать интеграцию людей в рынок труда. Пособие выплачивается в четыре этапа, третья выплата обычно производится 15 декабря.

Право на пособие имеют наемные работники и самозанятые в возрасте от 21 года и старше, имеющие детей, или от 55 лет и старше, даже без детей, чей доход соответствует критериям.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
