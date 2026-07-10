x
10 июля 2026
|
последняя новость: 15:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 июля 2026
|
10 июля 2026
|
последняя новость: 15:01
10 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

ЕС обвинил Meta в нарушении технологического законодательства из-за Facebook и Instagram

Соцсети
Европейский Союз
время публикации: 10 июля 2026 г., 14:19 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 14:22
ЕС обвинил Meta в нарушении технологического законодательства из-за Facebook и Instagram
AP Photo/Jeff Chiu

Евросоюз обвинил компанию Meta, владеющую Facebook и Instagram, в нарушении европейского законодательства о цифровых платформах.

По утверждению регуляторов ЕС, расследование касается функций, которые могут формировать у пользователей зависимость от соцсетей, в том числе автоматического воспроизведения видео и бесконечной прокрутки ленты.

Еврокомиссия требует от Meta изменить эти механизмы, в противном случае компании могут грозить штрафы.

Предварительные выводы были сделаны в рамках расследования по закону ЕС о цифровых услугах, который обязывает крупнейшие онлайн-платформы активнее бороться с незаконным и вредным контентом, а также снижать риски для пользователей.

В Meta заявили, что не согласны с выводами регуляторов. В компании утверждают, что Еврокомиссия не учла меры, уже принятые Meta для защиты подростков.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 июля 2026

Суд в США отказался прекращать иск против Facebook и Instagram о формировании зависимости у детей
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 июня 2026

Представительский иск против Meta за несанкционированное использование имен и фото в рекламе