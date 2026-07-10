ЕС обвинил Meta в нарушении технологического законодательства из-за Facebook и Instagram

Евросоюз обвинил компанию Meta, владеющую Facebook и Instagram, в нарушении европейского законодательства о цифровых платформах.

По утверждению регуляторов ЕС, расследование касается функций, которые могут формировать у пользователей зависимость от соцсетей, в том числе автоматического воспроизведения видео и бесконечной прокрутки ленты.

Еврокомиссия требует от Meta изменить эти механизмы, в противном случае компании могут грозить штрафы.

Предварительные выводы были сделаны в рамках расследования по закону ЕС о цифровых услугах, который обязывает крупнейшие онлайн-платформы активнее бороться с незаконным и вредным контентом, а также снижать риски для пользователей.

В Meta заявили, что не согласны с выводами регуляторов. В компании утверждают, что Еврокомиссия не учла меры, уже принятые Meta для защиты подростков.