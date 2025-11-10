Минфин остановил финансирование многих статей расходов минобороны Израиля

По указанию главного аудитора министерства финансов Яхели Ротенберга остановлено финансирование "нежизненно важных" статей расходов минобороны Израиля, пишет "Калькалист".

Выплаты зарплат и пенсий военнослужащим, выплаты резервистам и выплаты по счетам до 1 миллиона шекелей поставщикам продолжаются, но по многим статьям выплаты приостановлены, отмечается в публикации.

В минфине говорят о "безответственном управлении", перерасходах на резервистов и обязательствах по закупкам без подтвержденных источников. В минобороны называют блокировку закупок ударом по восстановлению боезапаса после войны.

По данным "Калькалиста", под риском срыва – срочные заказы у американских производителей: навигационные комплекты JDAM, ракеты Hellfire, противотанковые системы LAW, оптика – включая приборы ночного видения, транспортные средства High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV), бульдозеры D-9, авиабомбы, а также сделки следующей волны (самолеты F-35 и F-15, вертолеты CH-53K, самолеты-заправщики KC-46 и обновленные вертолеты Apache).

Окончательное решение по данному вопросу за премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Напомним, что на прошлой неделе главный аудитор министерства финансов Яхели Ротенберг направил генеральному директору министерства обороны Амиру Бараму письмо с уведомлением, что с воскресенья, 8 ноября, минфин прекратит оплату оборонных контрактов до корректировки оборонного бюджета. Тогда же сообщалось, что исключение составят выплаты зарплат и пенсий, выплаты резервистам и расходы Управления реабилитации и семей, а также контракты на сумму менее миллиона шекелей, чтобы не нанести ущерб малым и средним бизнесам.

Ротенберг подчеркивает, что из бюджетных рамок 2025 года в 130,3 миллиарда шекелей министерству обороны были выплачены до конца октября 121,4 миллиарда шекелей. При этом минобороны дало обязательства на ноябрь-декабрь на сумму 31 миллиард шекелей, и это без учета возможной необходимости изыскать 2,7 миллиарда шекелей из-за задержки американской помощи в связи с шатдауном федерального правительства. По утверждению Ротенберга, министерство обороны действует без бюджетного покрытия и без реального контроля, что абсолютно неприемлемо. В сложившихся обстоятельствах Ротенберг требует "пересмотреть способ управления ресурсами, чтобы обеспечить более ответственное управление и консолидацию в рамках бюджета в ближайшие годы". Он призывает минобороны "принять решительные меры для вхождения в законные бюджетные рамки, включая демобилизацию резервистов, в которых нет необходимости, и сокращение активности в соответствии с соображениями безопасности".

В министерстве обороны обвинили минфин в цинизме и безответственности "в сложный период, когда Иран и остальные враги находятся в беспрецедентной гонке вооружений", и в повторении ошибок, приведших к 7 октября.

С 7 октября 2023 года Израиль находится в состоянии войны. Боевые действия в Ливане, Сирии, Газе, Иудее и Самарии продолжаются. Израиль готовится к новому раунду военного противостояния с Ираном и йеменскими хуситами.