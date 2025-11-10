В воскресенье, 9 ноября, Сенат США одобрил пакет для завершения шатдауна: краткосрочное финансирование до 30 января 2026 года и "минибюджет" из трех полноформатных ассигнационных биллей.

Пакет был одобрен 60 голосами "за", при 40 "против".

Данный пакет должен обеспечить финансирование работы Конгресса и его вспомогательных служб, министерства сельского хозяйства, включая выплаты по программе продовольственной помощи (SNAP), и управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), программ и льгот для ветеранов, а также строительных проектов Пентагона, на 2026 финансовый год.

Документ отменяет увольнения и предусматривает выплату задолженности федеральным служащим. Для завершения процедуры пакет должен пройти Палату представителей и получить подпись президента США, отмечает Reuters.

Ключевой спорный пункт – отсутствие продления субсидий ACA, федеральной помощи в США, которая удешевляет медстраховки, купленные на маркетплейсах по закону "Obamacare". На продлении настаивали демократы. Лидер республиканского большинства пообещал отдельное голосование по этим субсидиям в декабре.

Формально шатдаун пока не преодолен. Он длится 40 дней и стал самым продолжительным в истории США.