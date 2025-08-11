x
11 августа 2025
Исследовательский центр Кнессета: цены на еду в OECD снизились на 5,5%, в Израиле выросли на 16,3%

время публикации: 11 августа 2025 г., 18:52 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 18:52
Yonatan Sindel/Flash90

Согласно данным исследовательского центра Кнессета, представленным на заседании комиссии Кнессета по делам молодежи, за последние 3,5 года (с января 2022 года по июнь 2025 года) индекс цен на продукты питания вырос в Израиле на 16,3%, тогда как средний показатель по странам OECD снизился за тот же период на 5,5%.

За последние семь лет индекс потребительских цен в Израиле вырос на 18,9%, индекс цен на продукты питания, без фруктов и овощей, - на 22,8%, индекс цен на свежие овощи - на 32%, а индекс цен на свежие фрукты - на 53,5%.

Автор исследования Бат-Хен Ротенберг отмечает, что после периода стабильности цен в 2018-2020 годах, в 2021 году начался резкий рост, отчасти связанный с кризисом цепочки поставок из-за пандемии коронавируса, затем – с вторжением России в Украину. С осени 2023 года индекс цен на жилье рос с опережением индекса потребительских цен.

